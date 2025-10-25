La felicidad llegó a la vida de Eva Bargiela y Gianluca Simeone con el nacimiento de su primer hijo, Faustino. La pareja compartió la noticia de la llegada de su bebé en sus redes sociales y enterneció a todos sus seguidores con las primeras fotos.

En una publicación conjunta, la modelo y el futbolista mostraron imágenes del pequeño Faustino en la clínica, acompañado por sus padres. “25.10.25. El día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido Faustino 4,085 kg de puro amor”, escribieron junto a una serie de postales que reflejan la emoción y el amor de este momento único.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone fueron padres de Faustino (Foto: Instagram/@evabargiela).

Las imágenes muestran a Eva Bargiela abrazando a su hijo recién nacido, mientras Gianluca Simeone acompañó a la modelo a su lado, con total emoción. La publicación rápidamente se llenó de mensajes de cariño y felicitaciones de amigos, colegas y fanáticos, que celebraron la llegada del nuevo integrante de la familia.

LAS FOTOS DE FAUSTINO, EL HIJO RECIÉN NACIDO DE EVA BARGIELA Y GIANLUCA SIMEONE

Eva Bargiela y Gianluca Simeone fueron padres de Faustino (Foto: Instagram/@evabargiela).

Eva Bargiela y Gianluca Simeone fueron padres de Faustino (Foto: Instagram/@evabargiela).

Eva Bargiela y Gianluca Simeone fueron padres de Faustino (Foto: Instagram/@evabargiela).

(Foto: Instagram/@evabargiela).

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.