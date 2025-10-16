Eva Bargiela le puso humor a la recta final de su embarazo. La modelo espera su primer hijo junto a Gianluca Simeone y, ansiosa por la llegada de Faustino, compartió un divertido video en TikTok.

En el clip, no solo mostró su pancita de 39 semanas, sino que también le hizo un contundente y gracioso pedido a su bebé, jugando con un popular audio colombiano.

Eva Bargiela mostró su pancita de 39 semanas y le hizo un divertido pedido a su bebé

Eva Bargiela exhibió su pancita y le habló directamente a su bebé:

“Mood 39 semanas”, escribió Bargiela junto a las imágenes, y luego interpretó el mensaje del audio:“Si de aquí a ocho días usted no me tiene resuelto este problema, el que va a estar metido en un problema bien berraco va a ser usted”.

El TikTok de Eva cosechó numerosos likes y mensajes cariñosos, tanto para ella como para el pequeño Faustino, que ya se hace esperar en la familia.