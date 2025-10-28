La llegada de Faustino revolucionó la vida de sus papás Eva Bargiela y Gianluca Simeone. A pocos días del nacimiento del bebé, la pareja decidió compartir con sus seguidores un carrusel de fotos que retrata desde el trabajo de parto hasta el regreso a casa, mostrando por primera vez la carita del pequeño.

“Recap de los últimos cuatro días, los más especiales de mi vida”, escribió la modelo junto a una serie de diez imágenes que emocionaron a todos sus seguidores. En las fotos se puede ver la sala de preparto, el equipo médico que los acompañó, los primeros instantes de lactancia, la vuelta al hogar y la primera siesta en familia.

El sábado, Eva Bargiela y Gianluca Simeone anunciaron la llegada de su primer hijo con un mensaje lleno de amor: “El día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido Faustino”. El pequeño nació con un peso de 4,085 kg y la noticia fue celebrada por familiares, amigos y figuras del espectáculo como Ailén Bechara, Luli Fernández, Virginia Gallardo, Flopy Tesouro y Stephanie Demner.

EVA BARGIELA Y GIANLUCA SIMEONE MOSTRARON LA CARA DE FAUSTINO POR PRIMERA VEZ

La primera imagen del posteo muestra los pies de Faustino a minutos de nacer. Luego, se ve a los flamantes papás entre risas y lágrimas, todavía en la sala de partos. En la última foto, Eva amamanta a su hijo por primera vez, mientras Gianluca la observa con una mirada llena de ternura.

El posteo de Eva y Gianluca no pasó desapercibido y recibió miles de mensajes de cariño. “Una que se muestra real”, “Igual a su mami ese bebote”, “Es muy hermoso”, “Son un superequipo”, “Hermosa familia”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron entre los seguidores.

Sin embargo, el mensaje que más se destacó fue el del propio Gianluca, que resumió el sentimiento de la pareja en una frase: “La familia que siempre soñé”.

La llegada de Faustino marcó el inicio de una nueva etapa para Eva Bargiela y Gianluca Simeone, quienes no dudaron en compartir con el mundo la felicidad y el amor que sienten por su primer hijo.

