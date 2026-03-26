La maternidad atraviesa a Eva Bargiela en uno de los momentos más felices de su vida. A cinco meses del nacimiento de Faustino, el hijo que tuvo junto a Gianluca Simeone, la modelo compartió en redes sociales una serie de postales íntimas.

Desde la llegada del bebé, Bargiela suele mostrar pequeños fragmentos de su nueva rutina, marcada por la crianza, el aprendizaje cotidiano y el descubrimiento de una etapa que, según ella misma expresó, transformó por completo su manera de vivir.

Para celebrar este nuevo mes de vida, la influencer Eva Bargiela publicó una galería de imágenes donde dejó ver momentos tiernos y espontáneos junto a su hijo.

En una de las fotos más comentadas, Faustino aparece recostado y sonriente, vestido con un body blanco. Allí, la influencer escribió una frase que sintetiza su presente: “Hoy hace 5 meses que mi vida tiene sentido”.

Eva Bargiela festejó los cinco meses de Faustino Simeone: “Mi vida tiene sentido” | Créditos: Instagram @evabargiela

EVA BARGIELA FESTEJÓ LOS CINCO MESES DE FAUSTINO

Otra de las postales muestra a la modelo en el campo, sosteniendo al pequeño en brazos mientras lo besa con ternura. “Amo ser tu mamá”, escribió, reflejando la intensidad emocional que atraviesa desde el nacimiento del bebé y el fuerte vínculo que construyen día a día.

Eva Bargiela festejó los cinco meses de Faustino Simeone: “Mi vida tiene sentido” | Créditos: Instagram @evabargiela

La secuencia se completa con una escena cotidiana que también despertó empatía entre quienes la siguen: Bargiela amamantando a Faustino recostada en un sillón.

Eva Bargiela festejó los cinco meses de Faustino Simeone: “Mi vida tiene sentido” | Créditos: Instagram @evabargiela

Con humor y naturalidad, acompañó la imagen con la frase “Y tú”, junto a emojis que hicieron referencia al momento, mostrando sin filtros la realidad de los primeros meses de maternidad.