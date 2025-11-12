El último 25 de octubre nació Faustino Simeone, hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone. Ahora, la modelo publica cada momento del niño.

A menudo, Eva sube fotos y videos de cada instante compartido con su primer hijo, pero esta vez lo hizo de otro modo.

La modelo mostró imágenes inéditas para dejar registro de “las primeras veces” de Faustino en cada etapa de su crecimiento.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone con el bebé Faustino (Foto: Instagram @evabargiela)

IMÁGENES INÉDITAS DE FAUSTINO SIMEONE

En el video publicado en su cuenta de Instagram, Eva Bargiela le pone voz a una serie de imágenes nunca antes vistas.

Se aprecia al bebé desde el nacimiento hasta los últimos días con el fin de graficar sus primeras veces en cada acto.

“Cada primer momento con Faustino es un recuerdo que queremos guardar para siempre. Desde las primeras siestas hasta los primeros cambios de pañales de la mano de Pampers, que en tan solo unos días se volvieron nuestros aliados”, escribió.