Camila Homs conmovió a sus seguidores al compartir un sentido mensaje dedicado a Bautista, el hijo que tuvo con Rodrigo De Paul, quien se encuentra en Estados Unidos acompañando a su papá durante el Mundial 2026.

A través de sus historias de Instagram, la modelo publicó una tierna foto del nene y dejó al descubierto cuánto siente la distancia.

“Me cuesta tenerte lejos”, escribió junto a la imagen, dejando en evidencia la emoción que atraviesa mientras su hijo permanece junto al mediocampista de la Selección argentina.

El posteo no tardó en viralizarse y volvió a poner el foco en la familia de De Paul, que vive días muy especiales en medio de la recta final de la Copa del Mundo.

Foto: captura de pantalla de Instagram Por: Estefania Lisi

Bautista acompaña a Rodrigo De Paul durante el Mundial

Mientras Lionel Scaloni y el plantel argentino preparan la semifinal ante Inglaterra, Rodrigo De Paul disfruta del torneo acompañado por sus hijos.

En los últimos días, el futbolista ya había emocionado al mostrar el reencuentro con Francesca luego de la clasificación frente a Suiza. La nena ingresó al campo de juego una vez terminado el partido y protagonizó un abrazo con su papá que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Ahora fue Camila Homs quien compartió el costado más íntimo de esta historia familiar al revelar cuánto extraña a Bautista durante su estadía con De Paul en Estados Unidos.

Rodrigo de Paul festejó la victoria argentina con Tini Stoessel (Foto: Instagram @rodridepaul)

El gesto de Camila Homs que ya había llamado la atención durante Argentina vs. Suiza

No es la primera vez que la modelo genera repercusión durante el Mundial. En el partido de cuartos de final entre Argentina y Suiza, Camila publicó una historia de Instagram mostrando a dos chicos con la camiseta albiceleste mirando el encuentro por televisión.

Aunque no escribió ningún mensaje, un detalle llamó la atención de sus seguidores: en la pantalla aparecía Rodrigo De Paul disputando el partido.

Muchos interpretaron aquella publicación como una forma de acompañar a la Selección y al padre de sus hijos en una noche decisiva, pese a las diferencias que marcaron su relación en el pasado.

Ahora, con su mensaje dedicado a Bautista, Camila volvió a mostrar el costado más sensible de la distancia que implica que el pequeño acompañe a su papá durante el sueño mundialista de la Argentina.