El Festival Mutante celebrará sus primeros cinco años con una edición especial que repasará la historia de uno de los encuentros más representativos de la escena independiente argentina.

La cita será el domingo 13 de septiembre, desde las 17, en C Art Media, con una propuesta que combinará música en vivo, instalaciones audiovisuales y experiencias artísticas.

Como primer adelanto, la organización confirmó las presentaciones de Mi Amigo Invencible, Barbi Recanati, Lucy Patané, Nina Suárez y Sunlid, mientras que en las próximas semanas se anunciará el resto del line up que completará la programación del festival.

Foto: prensa Festival Mutante

Cuándo y dónde será el Festival Mutante 2026

La quinta edición del Festival Mutante se realizará el domingo 13 de septiembre, desde las 17, en C Art Media, en la Ciudad de Buenos Aires.

Además de los shows musicales, el evento ofrecerá intervenciones visuales, instalaciones artísticas y propuestas audiovisuales, manteniendo el formato que lo convirtió en una referencia para quienes siguen la escena independiente.

Los primeros artistas confirmados

Los primeros nombres anunciados para la edición aniversario son:

Mi Amigo Invencible

Barbi Recanati

Lucy Patané

Nina Suárez

Sunlid

La presencia de Mi Amigo Invencible y Lucy Patané tiene un significado especial: ambos proyectos participaron de la primera edición del festival y regresan cinco años después para celebrar el crecimiento de un encuentro que logró consolidar una identidad propia dentro del circuito cultural.

Un recorrido por la historia del festival

Desde su debut, Festival Mutante reunió a artistas que marcaron distintos momentos de la música independiente argentina.

En 2022 participaron Los Besos, Melanie Williams, Daniel Melero y Nicolás Mateo. Un año después fue el turno de Juana Molina, Santiago Motorizado, Las Ligas Menores, Fermín Ugarte y Lupe.

En 2024 el festival amplió aún más su propuesta con las presentaciones de Nenagenix, Mujer Cebra, Broke Carrey, K4, Las Tussi y 0600, mientras que la edición de 2025 contó con Winona Riders, Buenos Vampiros, El Nota, Máze y Lagrimitas.

Qué es el Festival Mutante

Desde su nacimiento, Festival Mutante se propuso ser mucho más que un ciclo de recitales. El evento combina música, arte contemporáneo, instalaciones, intervenciones visuales y DJ sets para ofrecer una experiencia integral.

Con el paso de los años, se consolidó como un espacio de encuentro para artistas y público interesado en descubrir nuevas propuestas, reuniendo tanto a proyectos emergentes como a referentes de la escena independiente.

En su quinto aniversario, el festival volverá a apostar por esa identidad, celebrando cinco años de historia con una edición especial que promete recorrer el camino construido y presentar nuevas voces que hoy transforman el panorama musical argentino.