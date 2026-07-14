La masividad de la convocatoria al casting de PopStars parecía una señal del éxito del programa, pero la multiplicidad de testimonios de destrato y acomodo que se volvieron virales empañaron el reality que conducirá Nicolás Vázquez en Telefe.

“No fuimos a hacer un casting, chicas. Fuimos a hacer un relleno”, protestó @pilaragustina.ab en TikTok, para luego quejarse de que fueron solo extras para mostrar en los primeros episodios: “Nos acumulaban cual ganado atrás de una valla de globos para que venga Juli Poggio a cortarla y entremos todas desesperadas”.

En un compilado de LAM, una internauta calificó la el casting como “un show” porque “para la toma de la cámara quedaba copado”, mientras que otra coincidió: “Nos hicieron ir solamente para grabar la presentación inicial de todas las pibitas bailando y llorando”.

Así será PopStars

Además, una artista lamentó haber participado de la jornada del miércoles pasado para “cag... de frío”, al tiempo que otra resumió todo como “una cortina de humo” para la que fueron “actrices de relleno de las preseleccionadas”.

Las quejas de las participantes del casting de PopStars

Uno de los puntos más polémicos fue que no todas tuvieron la posibilidad de cantar, y que las que bailaron lo hicieron en grupos de a 50 o 100 chicas, sin la chance de ser realmente evaluadas.

Como si fuera poco, muchas especularon que las elegidas de antemano serían influencers, como Milky Dolly.