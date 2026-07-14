La Selección argentina atraviesa un gran momento en el Mundial 2026 y, tras dejar en el camino a Suiza con un trabajado triunfo por 3 a 1, ya tiene la mira puesta en uno de los partidos más esperados del torneo: la semifinal frente a Inglaterra.

En la previa del duelo, las predicciones volvieron a ocupar un lugar central y Mariam Caleiro, conocida como la tarotista de los famosos, compartió un mensaje que rápidamente se viralizó.

La especialista aseguró que las cartas muestran un panorama alentador para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni y se mostró confiada en el rendimiento del seleccionado argentino.

LA FUERTE PREDICCIÓN DE MARIAM CALEIRO SOBRE ARGENTINA

En un video difundido en sus redes sociales, Mariam Caleiro puso el foco en la energía del entrenador argentino y destacó su capacidad para conducir al grupo en una instancia decisiva.

“Vengo a hablar de Lionel Scaloni, vamos a hablar de su energía. Es un señor para manejar su equipo. Decretado está para el partido del miércoles: los dejamos todos tirados a los ingleses”, expresó con convicción.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Argentina Training - Sporting KC Training Centre, Kansas City, Kansas, U.S. - July 12, 2026 Argentina coach Lionel Scaloni during training IMAGN IMAGES via Reuters/Jay Biggerstaff Por: IMAGN IMAGES via Reuters

Sus palabras generaron una rápida repercusión entre los hinchas, que esperan repetir el festejo y avanzar a una nueva final mundialista.

ARGENTINA VA POR EL PASE A LA FINAL DEL MUNDIAL 2026

Después de la victoria frente a Suiza, el plantel argentino ya se instaló en Atlanta, sede del encuentro que se disputará este miércoles desde las 16 (hora argentina).

El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni tiene previsto realizar el último entrenamiento en el Atlanta United Training Ground antes del compromiso ante Inglaterra. La práctica contará con un tramo abierto a la prensa y, posteriormente, tres futbolistas dialogarán con los medios en una zona mixta.

Leo Messi y la Selección Argentina (Foto: Instagram @afaseleccionen)

Más tarde, el entrenador brindará una conferencia de prensa para analizar el presente del equipo y anticipar los detalles del esperado cruce.