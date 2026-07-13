Franzizca lanzó “AMIGA”, su esperado nuevo álbum, y se convirtió en la primera artista mujer argentina en editar un disco a través de Trip Recordings, el prestigioso sello europeo fundado por Nina Kraviz.

El trabajo ya está disponible en plataformas digitales y marca un nuevo hito en la carrera de la productora y DJ, con una propuesta que combina experimentación sonora, techno e identidad argentina.

El lanzamiento de “AMIGA” no solo destaca por su impronta musical, sino también por la fuerte presencia de símbolos que representan a Argentina. Desde el diseño del artwork, inspirado en los colores de la bandera nacional, hasta referencias culturales en las canciones, Franzizca buscó rendir homenaje al país que impulsó su formación artística.

“AMIGA”, el nuevo álbum de Franzizca

Compuesto por ocho canciones, AMIGA construye un universo sonoro donde las voces, los sonidos experimentales y las bases techno se fusionan para crear una obra intensa, cambiante y profundamente personal.

Cada track propone un recorrido emocional en el que conviven la sensibilidad y la fuerza, desafiando las estructuras tradicionales de la música electrónica. El disco funciona como un espacio de exploración, donde la artista transforma emociones en experiencias sonoras.

Entre los temas más destacados aparecen “Sexy Moria”, que incorpora frases icónicas de Moria Casán, y “Blue Girl”, donde hace referencia al concepto “Microdancing” como homenaje a Babasónicos.

Tracklist de “AMIGA”

Blue Girl

Fabulosa

Novia

Raver Machine

Sexy Moria

Run for Me

Zlue Energy

Dark Heart

Una presentación especial en Buenos Aires

Para celebrar el lanzamiento, Franzizca realizó una fiesta exclusiva en Bimbi Nilo, en la ciudad de Buenos Aires, donde compartió el estreno del álbum junto a colegas, amigos y seguidores en una noche dedicada a la música electrónica.

Días antes, la artista había presentado un adelanto del disco en un exclusivo evento organizado por Trip Recordings, el sello de Nina Kraviz, durante una edición pop-up realizada en Buenos Aires. La propuesta reunió música, arte y una cuidada curaduría sonora, teniendo a AMIGA como eje principal de la celebración.

Franzizca hace historia con Trip Recordings

Con este lanzamiento, Franzizca se convierte en la primera artista mujer argentina en publicar un álbum bajo Trip Recordings, el sello europeo creado por Nina Kraviz, una de las figuras más influyentes de la escena techno internacional.

El disco también tendrá edición en formato vinilo, disponible a través de Bandcamp, mientras que su versión digital ya puede escucharse en todas las plataformas de streaming.

Quién es Franzizca

Nacida en Buenos Aires, Franzizca es DJ, productora musical y una de las artistas emergentes más destacadas de la escena electrónica argentina. Además de desarrollar su carrera como música, creó Numbers, una productora de fiestas orientada a la difusión y el disfrute de la música electrónica.

En sus siete años de trayectoria formó parte de festivales como Lollapalooza, Primavera Sound, Mutek, Creamfields, Photon y Movistar Arena, además de compartir escenario con artistas de la talla de Kraftwerk, Disclosure, The Blaze y Brutalismus 3000.

Con “AMIGA”, Franzizca consolida una identidad artística propia, reafirma su proyección internacional y abre un nuevo capítulo en la música electrónica argentina de la mano del reconocido sello de Nina Kraviz.