Bahiano presentó su gira 2026, un recorrido que lo llevará por distintos puntos de Argentina y Uruguay con un espectáculo renovado que repasará los grandes clásicos de su carrera. Uno de los momentos más esperados será su presentación del 25 de septiembre en el Teatro Vorterix, en la Ciudad de Buenos Aires, con entradas ya disponibles a través de All Access.

Bahiano llega al Teatro Vorterix con un show renovado

El exlíder de Los Pericos continúa consolidando su carrera solista con una propuesta que combina sus canciones más emblemáticas con material de sus últimos trabajos discográficos.

Durante el concierto, el público podrá disfrutar de clásicos como “Pupilas Lejanas”, “Sin Cadenas”, “Tarde Gris” y “Óyelo”, además de nuevas composiciones que mantienen intacta la esencia reggae que convirtió a Bahiano en una de las voces más representativas del género en Latinoamérica.

Fechas confirmadas de la gira 2026 de Bahiano

Antes de su show en Vorterix, Bahiano recorrerá distintos escenarios del país con la siguiente agenda:

24 de julio: San Miguel (Buenos Aires)

31 de julio: Tandil (formato acústico)

1 de agosto: Tres Arroyos (formato acústico)

7 de agosto: Río Grande (Tierra del Fuego)

8 de agosto: Ushuaia (Tierra del Fuego)

21 de agosto: San Isidro (Buenos Aires)

29 de agosto: Rosario (Santa Fe)

4 de septiembre: La Plata (Buenos Aires)

13 de septiembre: Junín (Buenos Aires)

25 de septiembre: Teatro Vorterix (Ciudad de Buenos Aires)

7 de noviembre: Montevideo (Uruguay)

Una carrera marcada por el reggae

Desde el inicio de su etapa solista en 2004, Bahiano construyó un sólido camino con discos como BH+, Nómade, Original Roots, Mucha Experiencia y Pura Adrenalina, un álbum en vivo que refleja la intensidad de sus presentaciones.

Además de sus giras por Argentina, el músico realizó conciertos internacionales y colaboró con importantes figuras del reggae, consolidando una trayectoria que sigue vigente más de dos décadas después.