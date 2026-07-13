Wimbledon 2026 volvió a reunir a las grandes figuras del espectáculo, la realeza y el deporte en uno de los eventos más prestigiosos del calendario internacional. Entre los asistentes más destacados estuvieron Zendaya, Andrew Garfield, Liam Hemsworth, Lily Collins, Luke Thompson, el príncipe William junto al príncipe George, y la influencer y actriz argentina Coni Fach, quienes acapararon todas las miradas con sus elegantes estilismos.

Como ocurre cada verano europeo, el tradicional torneo de tenis no solo concentra la atención por lo que sucede dentro de la cancha, sino también por los looks y las celebridades que desfilan por los tradicionales palcos del All England Club

El look de Coni Fach en Wimbledon

Coni Fach

Coni Fach

Wimbledon, el torneo donde el tenis y la moda se unen

Más allá de la competencia deportiva, Wimbledon se consolidó como una de las grandes pasarelas del verano europeo. Actores de Hollywood, miembros de la realeza, músicos, empresarios e influencers eligen el certamen para disfrutar de los partidos desde las tribunas mientras lucen outfits que luego marcan tendencia.

Los tradicionales palcos del All England Club volvieron a convertirse en el escenario ideal para las fotografías más comentadas del torneo, con estilos que combinaron elegancia clásica, sastrería y las últimas tendencias de la moda internacional.