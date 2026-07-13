José Fuentes, vidente natural, sorprendió con sus predicciones sobre la Selección Argentina, Lionel Messi y el desenlace de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En diálogo con Infama, el especialista aseguró que el capitán albiceleste volverá a ser decisivo frente a Inglaterra y vaticinó un final feliz para el equipo de Lionel Scaloni.

“La figura de Argentina, sin lugar a duda, es Leo Messi. Es quien los organiza con gestos y el que ha estado más acertado. Creo que Enzo Fernández va a explotar más con Inglaterra y Julián Álvarez ya está ahí”, comenzó diciendo en vivo por América TV.

Además, recordó una de sus predicciones más llamativas sobre el capitán argentino: “Predije que Messi iba a llegar a 10 goles en esta Copa del Mundo. Le faltan dos para cumplir esa predicción”.

Luego expresó toda su admiración por el rosarino. “A Messi lo amo. Yo sabía que Leo está en excelente forma mentalmente y va a hacer 10 goles. Hay que disfrutarlo”, afirmó el vidente.

La predicción del vidente para Argentina vs. Inglaterra (captura de América TV)

La predicción del vidente para Argentina vs. Inglaterra

José Fuentes también analizó el presente de Inglaterra antes de enfrentar a la Selección Argentina en las semifinales del Mundial.

“El entrenador de Inglaterra está criticando a los jugadores. Son cosas que tienen que ver con lo mental. Argentina está preparada mentalmente para ser bicampeona”, sostuvo.

Incluso fue más allá y anticipó una gran actuación de Lionel Messi: “Que jueguen con Inglaterra es una oportunidad para que Leo haga historia. En ese partido lo veo muy activo. El miércoles seguro anota”.

El vaticinio sobre el campeón del Mundial 2026

Antes de despedirse, el vidente dejó una predicción que ilusiona a los hinchas argentinos.

“Si pasa lo que yo digo, van a ir a la Casa Rosada... Yo creo que van a tener una gran felicidad”, expresó, dando a entender que la Selección Argentina volverá a consagrarse campeona del mundo.

Por último, también se refirió a la otra semifinal entre España y Francia: “Francia va a tener un mal día. Los españoles van a salir muy concentrados. Es una cuestión mental”, concluyó el vidente natural José Fuentes en Infama.

Cuándo juega Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026: día, hora y TV

La Selección Argentina enfrentará a Inglaterra este miércoles 15 de julio por las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro se disputará desde las 16:00 (hora de Argentina) en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey, Estados Unidos, con un lugar en la gran final en juego.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará dar un nuevo paso hacia el bicampeonato del mundo, con Lionel Messi como gran figura y capitán. El partido podrá verse en vivo por Telefe, TyC Sports, DSports y sus respectivas plataformas de streaming, además del seguimiento minuto a minuto en los principales portales deportivos.