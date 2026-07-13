El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una semana con tiempo estable en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, marcada por mañanas frías, tardes agradables y sin probabilidad de lluvias. Aunque el invierno seguirá presente en las primeras horas del día, las temperaturas irán en aumento con el correr de la semana.

Este lunes 13 de julio comenzó con 5,7 °C, cielo despejado con neblina y una sensación térmica de 4,1 °C. La máxima llegará a 14 °C, con viento del norte, una condición que favorecerá el ascenso de las temperaturas en los próximos días.

El pronóstico del SMN para toda la semana

De acuerdo con el organismo, el martes la temperatura oscilará entre los 9 °C y los 16 °C, mientras que el miércoles se espera una mínima de 10 °C y una máxima de 18 °C.

El jueves continuará el ascenso térmico, con 14 °C de mínima y 20 °C de máxima, y el viernes será una de las jornadas más templadas de la semana, con 15 °C de mínima y 19 °C de máxima.

Para el fin de semana, el SMN prevé condiciones similares: 14 °C y 19 °C el sábado, mientras que el domingo la temperatura se ubicará entre los 12 °C y los 18 °C, sin lluvias a la vista.

En síntesis, será una semana ideal para actividades al aire libre, con sol, pocas nubes, viento del norte y un marcado alivio del frío durante las tardes, aunque las mañanas seguirán siendo típicamente invernales.