Matías Gerardo Ochonga, de 20 años, murió asesinado a balazos mientras participaba de los festejos por el pase a semifinales de la Selección Argentina en el centro de San Francisco, Córdoba. El ataque se produjo en la esquina de avenida Libertador Norte y bulevar 25 de Mayo, donde miles de personas se habían reunido para celebrar el triunfo.

El joven, que tenía antecedentes penales, recibió tres disparos por la espalda y a quemarropa. Cayó muerto en el lugar, en medio de la multitud que no pudo evitar el impacto de la violencia en plena celebración.

Fuentes judiciales confirmaron que Ochonga había recuperado la libertad condicional el 3 de julio y, al momento del crimen, tenía dos pedidos de captura vigentes. La fiscalía que investiga el caso sostiene que se trató de un ajuste de cuentas y que el atacante lo habría estado esperando tras su salida de prisión.

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Durante la mañana, los investigadores lograron identificar al presunto homicida, un hombre oriundo de Frontera, Santa Fe, también con antecedentes penales. Hasta el momento, no se confirmó su detención y la policía continúa trabajando para dar con su paradero y esclarecer cómo se produjo el ataque.

Ochonga contaba con antecedentes por robo y otros delitos. En redes sociales, vecinos de San Francisco lo habían escrachado en distintas oportunidades por hechos delictivos, y medios locales ya lo habían mencionado como autor de robos.

En sus perfiles, el joven había publicado fotos con armas, imágenes que se viralizaron tras el crimen. Uno de los antecedentes más graves ocurrió en agosto de 2024, cuando le robó una moto a una joven y le disparó; por ese hecho fue detenido en septiembre del mismo año.

Otro episodio fue denunciado en febrero por un vecino, que lo acusó públicamente de haber robado una moto y difundió su nombre y foto en redes sociales.El asesinato de Ochonga generó conmoción en la ciudad, no solo por la violencia del hecho sino también por el riesgo al que quedaron expuestos quienes participaban de los festejos.

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