Este sábado por la noche la Selección Argentina obtuvo otro agónico, aunque contundente, triunfo por 3-1 sobre su par de Suiza en el Estadio Kansas, donde el cronista América TV Martín Salwe fue agredido por la seguridad de Tini Stoessel.

El cronista mostró en Infama la grabación del momento en que se acerca a la cantante, pareja de Rodrigo de Paul, que apenas le dirige la mirada cuando él le pide a los gritos un saludo para Argentina. En ese momento, uno de los efectivos de seguridad privada, que habla en inglés, le baja la cámara de manera hostil.

La violenta agresión de la seguridad de Tini Stoessel a Martín Salwe (Foto: captura América TV)

Salwe no se llevó la mejor parte ya que fue empujado fuertemente por otro de los “patovicas” aunque se defendió con otro empujón y entonces trató de obtener imágenes de Tini por otro lado de la camioneta a la que se había subido la cantante.

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El cronista se levantó la remera tras la agresión y mostró cómo los guardias de seguridad lo habían dejado marcado tras arañarle sus pectorales. De esta manera, el pecho del cronista registraba heridas sangrantes que Salwe volvió a mostrar en vivo en Infama, varias horas después. “A mí me sorprendió que, ni bien sale Tini, fueron de prepo de una directo a tapar las cámaras”, señaló Salwe.

Martín Salwe mostró sus heridas en Infama (Foto: captura América TV)

“Me explicaba que no podía grabar, cuando sí podía hacerlo, mientras me clavaba las uñar en el pecho. Cuando retira, tira para abajo y me trompe la piel”, agregó Salwe. Desde el ciclo de Marcela Tauro mostraron otras tomas de la escena en la que se ve que los agentes eran en realidad policías con placa y tarjetas de acreditación para actuar como seguridad del estadio.

Las heridas de Martín Salwe en Kansas y las placas policiales de los agentes que lo agredieron (Fotos: capturas Infama)

“Me fui un poco al costado porque me dio bronca la situación y me calmé y hablé con Sergio (el camarógrafo) y le pregunté qué hacer con el material. Me dio brocna porque estoy acostumbrado al trabajo y esto no pasa en Buenos Aires. Acá el seguridad americano es muy hostil, del cuerpo a cuerpo, enseguida te ponen la mano en el pecho”, cerró el cronista.

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