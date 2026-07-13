Fausti Bo y Juli Castro protagonizaron un momento que no pasó desapercibido durante la transmisión en vivo de Se Fue Larga desde Estados Unidos. En medio del programa, el influencer sorprendió a su pareja al hacerle creer que estaba por pedirle casamiento.

Todo ocurrió cuando Fausti Bo amagó con arrodillarse frente a Juli Castro, un gesto que hizo pensar que llegaría la gran propuesta.

LA REACCIÓN DE JULI CASTRO AL FALSO PEDIDO DE CASAMIENTO Y EL ROMÁNTICO FINAL TRAS LA BROMA

La situación tomó por sorpresa a Juli Castro, que se ilusionó por unos segundos. Sin embargo, cuando entendió que todo era una broma, no se mostró realmente enojada, sino más bien desilusionada por el chiste de su pareja.

El momento generó risas entre quienes seguían la transmisión, aunque la influencer dejó en claro su sorpresa ante el amague.

Video: Luzu

Después del divertido malentendido, el clima cambió por completo. Fausti Bo y Juli Castro comenzaron a dedicarse palabras llenas de cariño y complicidad, dejando atrás cualquier incomodidad.

Lo que empezó como un simple chiste terminó convirtiéndose en una escena muy romántica.