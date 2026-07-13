Camilota, la influencer que ganó gran popularidad tras su paso por Cuestión de Peso, volvió a captar la atención de sus seguidores con una publicación que combinó una foto súper sensual y un potente mensaje sobre el amor propio y los prejuicios que enfrenta en las redes sociales.

En la imagen, la creadora de contenido posó dentro de una bañera cubierta de espuma, con un look relajado y una actitud segura, dejando en claro que atraviesa un gran momento personal. Sin embargo, fue el texto que acompañó la postal el que terminó generando una fuerte repercusión entre sus seguidores.

EL CONTUNDENTE DESCARGO DE CAMILOTA

Junto a la fotografía, Camilota apuntó contra los comentarios que suele recibir por su aspecto físico y por mostrar públicamente a su pareja.

“La gente en las redes habla y opina sin saber. Piensan que por ser gorda no puedo mostrar a la mujer que amo o ser feliz. Pero la realidad es otra: soy feliz, me siento amada y no necesito la aprobación de nadie para vivir mi historia”, escribió.

La foto súper sensual de Camilota con una profunda reflexión. Crédito: Instagram

Con esas palabras, la influencer reivindicó su derecho a vivir el amor sin condicionamientos y dejó un claro mensaje contra los prejuicios vinculados al cuerpo.