En una nota que dio a Sálvese Quien Pueda, Camila Deniz -más conocida como “Camilota”- prefirió ser cauta al referirse a la situación de su hermano, Thiago Medina, y sorprendió al hablar de su excuñada, Daniela Celis.

“A mi hermano lo acompaño y lo apoyo en todo lo que él quiera. Obviamente, siempre vamos a ser familia, ¿no? Pero no me quiero meter ahí. Sé lo que está pasando mi hermano, pero tranqui”, comenzó diciendo Camila, en referencia a la reciente mudanza de Thiago de la casa que compartía con ex y madre de sus dos hijas Aimé y Laia.

“No sé si se mudó todavía, no me meto en su pareja. Pero obviamente hoy le mandé mensajes y me dijo que estaba bien”, agregó. Sin embargo, cuando le preguntaron directamente por su relación con Daniela, fue contundente: “Hablamos muy poco”, lanzó, dejando en evidencia la distancia.

Foto: Captura (América)

Y profundizó: “Compartí el momento de las nenas, pero no nos llevamos bien. Hubo un pique, pero nada, cosa pasada”, reconoció, aunque sin entrar en detalles sobre el conflicto.

Lejos de alimentar polémicas, buscó bajar el tono: “No estoy peleada, pero no nos llevamos ni bien ni mal. Es un ‘hola, chau’, no voy mucho a la casa. No tengo nada contra Daniela, siempre va a ser familia porque es la mamá de mis sobrinas, pero me encantaría que mi hermano disfrute de la vida porque Dios le dio una oportunidad más”.

Foto: Instagram (@danielacelis01)

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¿NUEVO ROMANCE EN GRAN HERMANO? NICK ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE LOS RUMORES DE ROMANCE CON DANIELA CELIS TRAS LA MUDANZA DE THIAGO MEDINA

El universo de Gran Hermano volvió a dar que hablar, pero esta vez fuera de la casa. Nicolás “Nick” Sicaro enfrentó los rumores de romance con Daniela Celis, a poco de que se conociera que Thiago Medina (ex de la joven con quien tiene a sus hijas Aimé y Laia) se mudó de la casa que compartían.

En una nota que dio a Sálvese Quien Pueda, Nick -el participante de Gran Hermano: Generación Dorada) contó cómo lo sorprendió la repercusión: “Mirá, la verdad es que me vengo enterando recién hace un ratito, me vienen escribiendo de varios lugares y vi que en Twitter levantaron bastante el clip de ayer”, comenzó diciendo, en referencia al programa de streaming que compartió con Daniela.

Sobre su vínculo con Celis, fue claro: “La conocí la otra vez que fui al stream. Me parece una chica muy copada. Siento que pegamos muy buena onda, justo nos sentaron al lado y pegamos la mejor”.

Foto: Captura (América)

Incluso reveló que siguieron en contacto: “Después nos quedamos hablando un rato, nos empezamos a seguir en Instagram. Yo no quise apurar nada tampoco, nos estamos conociendo”.

Lejos de esquivar el tema, admitió que la conexión crece: “Ayer nos vimos por segunda vez y la verdad que siento que hay una tensión y una muy buena conexión. Pero bueno, por ahora tranqui”.

¿Hay chances de romance? Nick no lo descartó y cerró, dejando la puerta abierta: “No sé si puede llegar a haber una cita. Yo estoy soltero, ella dijo que está soltera también, así que si los dos estamos solteros todo puede pasar”.