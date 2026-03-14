Thiago Medina y Daniela Celis volvieron a dar que hablar en las últimas horas. Aunque ya no están juntos como pareja, ambos decidieron seguir viviendo en la misma casa por el bienestar de sus hijas gemelas, Laia y Aimé.

Sin embargo, la armonía hogareña se vio sacudida por las recientes declaraciones de “Pestañela” sobre la anatomía de su ex. Todo explotó tras la visita de Daniela al streaming de Martín Cirio junto a Julieta Poggio.

Daniela Celis y Julieta Poggio en el streaming de Martín Cirio (Foto: captura de X).

Allí, la influencer describió la zona íntima de Thiago: “Es una cosa que no podés creer”, lanzó entre risas, dejando a Poggio atónita. Lo que para muchos fue un “halago” público, para el joven de González Catán fue una falta de respeto a su privacidad, especialmente considerando que comparten el mismo techo día a día.

LA REACCIÓN DE THIAGO MEDINA: “DOBLE VARA” Y RECLAMO PÚBLICO

Mientras cocinaba en la casa que comparten, Thiago Medina grabó un descargo directo para sus seguidores, cuestionando la libertad con la que Daniela Celis se refirió a su cuerpo:

Thiago Medina reaccionó a los dichos de Daniela Celis sobre su miembro (Foto: captura de Instagram/@thi4go_km).

El planteo de género: Thiago fue contundente sobre la diferencia de criterios: “Si una mujer habla de la ‘pi...’ está todo bien, pero si un hombre habla de la ‘con...’ es un pervertido o un desubicado”.

Convivencia en tensión: El descargo llega en un momento sensible, ya que la logística de vivir separados pero juntos por las bebés requiere límites claros que, según Thiago, Daniela habría cruzado en el streaming.

Debate con sus fans: Con un “¿Ustedes qué piensan?”, Thiago dejó en claro que no piensa dejar pasar este tipo de comentarios sobre su intimidad.

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