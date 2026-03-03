Este martes, la Policía detuvo nuevamente a Julio Ricardo Medina, el papá del ex Gran Hermano Thiago Medina por intentar ingresar a su domicilio al vencer una cautelar que le impusieron por una situación de violencia de género que mantuvo con Camila Deniz, conocida como “Camilota”.

La situación se remonta a octubre de 2022 cuando Thiago recién empezaba a destacarse en Gran Hermano, y Camila Deniz realizó una denuncia por violencia de género en contra de Julio, que fue detenido por primera vez.

Julio y Thiago Medina (Fotos: capturas América y Telefe)

En aquella ocasión, la Justicia le impuso a Julio Medina una medida cautelar para que no pudiera acercarse a su domicilio de Virrey del Pino que compartía con Thiago, Camila y varios de los 10 hermanos que componen la familia. Dicha medida caducó en las últimas horas.

DETUVIERON A JULIO RICARDO MEDINA, EL PAPÁ DEL EX GRAN HERMANO THIAGO MEDINA POR PREESUNTA AGRESIÓN Y AMENAZAS

Frente a este panorama, en las últimas horas Julio Ricardo Medina intentó volver a su casa de Virrey del Pino, pero los hijos se lo impidieron alegando que no se ha recuperado de sus adicciones, motivando que el hombre volviera a mostrarse violento con ellos.

De esta manera, una de las hermanas radicó una nueva denuncia por agresión y amenazas presentada que motivó que intervenga la Policía, que detuvo al hombre, quien horas más tarde recuperó la libertad mientras el proceso judicial sigue su curso.

Las imágenes del traslado de Julio, el padre de Thiago de Gran Hermano, imputado por violencia de género en 2022

Medina habría sido acusado de lesiones y amenazas en medio de una situación de tensión en el domicilio familiar, lo que motivó la intervención de la Fiscalía N°1 especializada en delitos derivados de violencia familiar de La Matanza.

