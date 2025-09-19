Este 19 de septiembre, Julio Medina se acercó muy temprano al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, por la compleja operación de Thiago Medina (22), el joven que lleva una semana peleando por su vida tras accidentarse en su moto.

Desde el primer día de este dramático suceso, el hombre no habló con la prensa. La familia del ex Gran Hermano dividió los roles, y él se mantuvo al margen de las cámaras, pero muy cerca de Thiago.

POR QUÉ EL PAPÁ DE THIAGO MEDINA NO HABLA CON LA PRENSA

Magui, la notera de A la Barbarossa salió al aire desde el hospital y dio detalles de la unión familiar, mientras Thiago Medina está siendo operado.

“Acá estamos a la expectativa. Se espera una cirugía de varias horas. La familia está adentro. También está Dani (Celis) y Nacho (Castañares)”, informó la cronista de Telefe.

Y continuó: “Hablé con Camila. No tienen demasiados detalles. Saben que es una cirugía de muchas horas. Entonces, el miedo y la ansiedad crece”.

Sobre el rol de Julio Medina, amplió: “Desde muy temprano están acá. En todos estos días, toda la familia se juntó en un barcito, donde el padre de Thiago les dio el parte médico”.

Y Pía Shaw apuntó: “El papá de Thiago decidió no hablar con la prensa por eso decidieron que hablen los hermanos”.

La notera asintió y agregó: “El padre es el que mantiene el hermetismo, pero es quien va dando los partes y va organizando las visitas”.

