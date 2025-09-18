La salud de Thiago Medina mantiene en vilo a todos desde hace una semana, después de que el ex participante de Gran Hermano sufriera un accidente en moto que lo dejó internado en terapia intensiva.

En medio de la preocupación, la familia de Thiago quedó envuelta en una fuerte interna que salió a la luz en las últimas horas. Todo se desató cuando Camilota, la hermana de Thiago, abandonó una entrevista en vivo al ser consultada por su relación con Daniela Celis, la mamá de las hijas de Thiago.

Thiago Medina y Daniela Celis (Foto: Instagram)

La panelista Yanina Latorre se metió de lleno en el tema y aseguró que tiene la misma información que Analía Franchín: “A mí me llegó que el papá de Thiago estaría manejando todo y a Daniela, que se lo merece porque está ahí apostada y es la mamá de las hijas, no la dejan entrar. Entró una sola vez”, afirmó en televisión.

Según Latorre, el papá de Thiago es quien toma todas las decisiones en la terapia intensiva, ya que Daniela “ya no es esposa” y, por eso, no tendría prioridad para ingresar a verlo. “En una terapia de esa magnitud, el que manda ahí es el papá de él”, explicó.

Leé más:

Daniela Celis confirmó que Thiago Medina será operado: “Se le realizará una cirugía torácica”

YANINA LATORRE ASEGURÓ QUE EL PADRE DE THIAGO MEDINA ES QUIEN TOMA TODAS LAS DECISIONES EN LA TERAPIA INTENSIVA

En el programa también detallaron que, por protocolo, solo pueden entrar dos personas por día a la terapia intensiva. “Al mediodía entra una persona y a la tarde otra”, contaron. Además, revelaron que Camilota no entra a ver a su hermano porque le da impresión verlo en ese estado, pero que podrían dejar pasar a Daniela.

“Creo que lo de Analía no fue con mala intención, pero Camilota está muy sensible”, agregaron sobre el tenso momento que se vivió en la entrevista.

Julio, el padre de Thiago Medina (Foto: captura América TV)

Mientras tanto, la situación judicial también suma tensión: el conductor del auto involucrado en el accidente podría quedar detenido en las próximas horas.

La familia de Thiago Medina atraviesa uno de los momentos más difíciles y la interna familiar quedó expuesta justo cuando más necesitan estar unidos.

Leé más:

Los hermanos de Thiago Medina hablaron de su delicado estado: “Estamos esperando resultados”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.