El estado de salud de Thiago Medina sigue generando preocupación y expectativa, tras casi una semana internado en terapia intensiva por su accidente de moto.

El joven, recordado por su paso por Gran Hermano 2022 y padre de las hijas que tuvo con Daniela Celis, continúa internado y con cuidados intensivos tras el grave accidente que sufrió el viernes 12 de septiembre por la noche.

En las últimas horas, Celis compartió en sus redes sociales una actualización sobre la evolución de su expareja.

Según informó, los médicos confirmaron que Thiago será intervenido quirúrgicamente y se le realizará una cirugía torácica en los próximos días.

EL COMUNICADO DE DANIELA CELIS EN REDES SOCIALES SOBRE EL ESTADO DE SALUD DE THIAGO MEDINA

“NUEVAS NOTICIAS!!

Tenemos confirmado que será intervenido quirúrgicamente y se le realizará una cirugía torácica, en estos días 🙏🏻

Hoy está sin fiebre! Necesitamos que siga así para que pueda ser operado.

La luz llega y se siente, mantenemos pedido cadena de oración para Thiago Agustín Medina".

La influencer redactó este comunicado y lo publicó en sus stories. Además pidió mantener la cadena de oración por la recuperación del papá de sus hijas.

La operación será un paso fundamental en la recuperación del joven, que desde el accidente permanece bajo estricta vigilancia médica en el área de terapia intensiva.

Foto: Instagram de Daniela Celis

La noticia trajo algo de alivio dentro de la preocupación, ya que no tener fiebre es un requisito indispensable para que los especialistas puedan avanzar con la cirugía.

Mientras tanto, familiares, amigos y fanáticos de Gran Hermano se mantienen atentos y unidos en mensajes de apoyo para Thiago, con la esperanza de una pronta y favorable evolución.