En Puro Show impulsaron una colecta para ayudar a Camila Deniz, hermana de Thiago Medina, a juntar dinero para los gastos que tienen en este momento producto de la internación del ex Gran Hermano tras su accidente de tránsito.

“Voy a hacer pizzas para vender, en mi cuenta tenía cien mil pesos”, comentó la exparticipante de Cuestión de Peso en el móvil y desde el estudio de televisión el pidieron que se fije cuánto tenía después de pasar su alias y su reacción sorprendió a todos.

La influencer quedó con la boca abierta tras revistar y mostró a cuánto había ascendido el monto. “Ahora tiene más de dos millones de pesos”, dijo Pampito emocionado y ella agregó: “Esto lo voy a usar para ayudar a mi hermano, voy a buscar alquiler para estar cerca de donde está internado Thiago”.

Hacia el final del programa, Matías Vázquez dio a conocer el monto actualizado: “Junto casi tres millones y medio de pesos”. Camila compartió su alias (CAMILADENIZ3) para recibir ayuda por el duro momento que atraviesan por Thiago Medina.

CAMILA, LA HERMANA DE THIAGO MEDINA, CONTÓ CÓMO REACCIONÓ CUANDO LO VIO INTERNADO

Camila Déniz contó en el ida ya vuelta con el programa de Pampito y Matías Vázquez cómo reaccionó cuando vio por primera vez a su hermano Thiago Medina internado tras el fuerte accidente de tránsito.

“Entré el viernes y cuando lo vi quedé impactada, después tomé coraje, me duele hablar de esto, yo estaba 24/7 con él, me cuesta, siento que es una pesadilla, que alguien me diga que es un sueño”, dijo entre lágrimas Camilota.

