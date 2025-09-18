Raúl, el hombre que auxilió a Thiago Medina (22) tras el grave accidente en moto en Moreno, reveló en A la Barbarossa que habló con José Fernando Córdoba, el conductor del Chevrolet Corsa involucrado en el siniestro, y repitió sus palabras.

Además, el testigo del choque contó el deseo del conductor de ver a la familia del ex Gran Hermano, tras ponerse a disposición de la Justicia.

“Thiago no impacta con la moto en el auto, impacta con el cuerpo. Yo estuve anoche (16 de septiembre) con el conductor del auto. No lo conozco ni soy su compañero en la iglesia. No defiendo a nadie. Pero él me relató lo que ustedes están diciendo”, comenzó diciendo Raúl en el programa de Telefe.

“Él reconoce que hizo la maniobra (mal), pero dice que puso todas las luces”, apuntó.

“Él iba con su mujer. Ella fue la que atendió el teléfono cuando llamó la exmujer de Thiago y fue con él en la ambulancia”, agregó Raúl.

Foto: captura de pantalla de Telefe, A la Barbarossa.

QUÉ QUIERE HACER EL HOMBRE QUE CHOCÓ CON THIAGO MEDINA

“Él no tuvo contactos con la familia de Thiago, pero me pidió un acercamiento porque estuve hablando con Daniela y Camila. Él tiene miedo de que lo rechacen o que tomen represaliar en su contra”, contó Raúl sobre José Fernando.

Y señaló: “Él está shockeado, está muy ansioso, muy nervioso. Se siente culpable. Dice ‘no puedo dormir desde que sucedió el hecho’”.

Tras hacer la salvedad de que el conductor se presentó ante la Justicia, Nancy Pazos subrayó con contundencia: “Está claro de que es una buena persona y que su esposa lo acompañó a Thiago, pero hizo una maniobra prohibido. No se puede doblar a la izquierda en una ruta de doble mano. Que haya puesto las luces no es un atenuante”.

Thiago Medina está en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega desde el 12 de septiembre. Su estado continúa siendo crítico.

