Raúl, el hombre que asistió a Thiago Medina (22) tras accidentarse con su moto en Moreno, contó en A la Barbarossa que dialogó con José Fernando Córdoba, el conductor del Chevrolet Corsa, y reprodujo sus dichos.

“Yo estuve hablando con el conductor. Él dice que lo citaron, que le tomaron declaración, pero acá no vino nunca la policía a levantar huellas”, expuso el testigo del siniestro vial que dejó al ex Gran Hermano 2022 en estado crítico y reservado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega.

“¿Qué hablaste con el señor que manejaba el auto? ¿Dónde lo conociste?”, le repreguntó Georgina Barbarossa.

“Lo conocí en la carnicería, que es amigo de él. Le pregunté lo que pasó y coincide con los relatos”, contestó Raúl.

“Él reconoce que hizo la maniobra (mal) y dice que puso todas las luces”, apuntó.

CÓMO ESTÁ EL CONDUCTOR QUE CHOCÓ CON THIAGO MEDINA

“Él no tuvo contactos con la familia de Thiago, pero me pidió un acercamiento porque estuve hablando con Daniela y Camila. Él tiene miedo de que lo rechacen o que tomen represaliar en su contra”, contó Raúl sobre José Fernando.

Y señaló: “Él está shockeado, está muy ansioso, muy nervioso. Se siente culpable. Dice ‘no puedo dormir desde que sucedió el hecho’”.

Tras hacer la salvedad de que el conductor se presentó ante la Justicia, Nancy Pazos subrayó con contundencia: “Está claro de que es una buena persona y que su esposa lo acompañó a Thiago, pero hizo una maniobra prohibido. No se puede doblar a la izquierda en una ruta de doble mano. Que haya puesto las luces no es un atenuante”.

Foto: web.

EL INFORME POLICIAL DEL ACCIDENTE DE THIAGO MEDINA

“En el informe policial interviene la UFI número 1 de Moreno, habla de lesiones culposas. El imputado es una persona que se llama José Fernando Córdoba, y la víctima, Thiago Medina, de 22 años”.

“Se toma conocimiento del ingreso al Hospital Moreno de Thiago Medina, con estado reservado, con riesgo de vida. Conducía una motocicleta, y cuando llegó a San Martín y la Providencia —esta es la esquina, en Moreno— colisiona en la parte lateral trasera de un vehículo que venía circulando en sentido contrario”.

“Aquí se establece que el auto venía circulando en sentido contrario y que Thiago impacta con la moto en la parte lateral trasera del vehículo, imagínense el costado del baúl".

“Allí llaman al 911, llega el personal de la policía. El vehículo involucrado es un Chevrolet Corsa, conducido por José Fernando Córdoba, y la moto es una Honda que no tenía chapa, conducida por Thiago Medina, la víctima, quien hoy permanece con estado reservado, con riesgo de vida, trasladado al Hospital Moreno”, informó TN el 13 de septiembre.

