El Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno informó el nuevo parte médico de Thiago Medina (22), quien lucha por su vida desde el 12 de septiembre tras protagonizar un accidente en moto.

QUÉ DICE EL NUEVO PARTE MÉDICO DE THIAGO MEDINA, EX GRAN HERMANO

Thiago Medina “permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva”, informaron desde el centro médico.

Los profesionales detectaron que el ex GH “tuvo un registro de fiebre” y por ese motivo “se le tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico”.

El parte médico destacó que Thiago sigue con pronóstico reservado y que “se encuentra estable”.

Habló el hombre que auxilió a Thiago Medina tras el accidente

El 12 de septiembre, pasadas las 20 horas,Thiago Medina (22) protagonizó un choque en moto en el partido de Morenoal impactar contra un auto. Raúl fue el primero en asistirlo.

Impactado por el accidente y sin saber que el joven en estado crítico era un ex Gran Hermano,Raúl relató los primeros auxilios que le brindó y reveló las estremecedoras frases que Thiago pronunciaba en el pavimento.

“Yo paré a ayudar a un ser humano como cualquiera. No sabía quién era. Yo venía detrás de él. Fui el primero que paró, puse las balizas y bajé del auto. Tratamos de auxiliarlo, de sostenerlo, porque él se quería mover”, dijo Raúl en vivo en A la Barbarossa.

“Él decía ‘me duele mucho, me duele mucho’. Nosotros tratamos de que no se moviera por las lesiones que podría tener. De la iglesia de enfrente salió una enfermera y entre todos lo contuvimos. Así y todo, él se movió”, continuó sobre el dramático momento.

Foto: web.

Testigo presencial del hecho, Raúl prosiguió: “Él estaba muy dolorido, no podía respirar y cuando se puso de costado, decía: ‘Me duele mucho, no puedo respirar. Me estoy ahogando. Me falta el aire’”.

“Él se puso de costado solo. Ahí empezó a vomitar sangre. Yo le di la mano, él me apretó fuerte. La frase que nos impactó a todos los que estábamos ahí fui: ‘No me quiero morir’”, reveló.

Acto seguido, Raúl contó que Thiago Medina estuvo más de 40 minutos tendido al costado de la carretera, esperando la asistencia médica: “La ambulancia tardó 40 minutos y estuvimos llamando todos los que estábamos ahí. No llegó en el momento preciso. Tardó demasiado”.

