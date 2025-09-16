En medio del delicado estado de salud de Thiago Medina, su expareja Daniela Celis comparte mensajes de esperanza y fe en redes sociales.

“La luz de cada vela que prendo es enorme, Thiago está recibiendo cada oración y toda la fuerza que le envían".

“Y yo se las agradezco a cada uno. Necesitamos seguir orando con fe. Vamos a lograr su evolución”, expresó la ex Gran Hermano en sus historias de Instagram, junto a una imagen con las manitos pintadas de sus hijas, Aimé y Laia, dedicadas a su papá.

Foto: Instagram.

Celis se muestra firme y agradecida con el apoyo de sus seguidores, confiando en que la fuerza colectiva ayudará a Thiago en este difícil momento.

Foto: Instagram.

Habló el hombre que auxilió a Thiago Medina tras el accidente

El 12 de septiembre, pasadas las 20 horas,Thiago Medina (22) protagonizó un choque en moto en el partido de Morenoal impactar contra un auto. Raúl fue el primero en asistirlo.

Impactado por el accidente y sin saber que el joven en estado crítico era un exGran Hermano,Raúl relató los primeros auxilios que le brindó y reveló las estremecedoras frases que Thiago pronunciaba en el pavimento.

“Yo paré a ayudar a un ser humano como cualquiera. No sabía quién era. Yo venía detrás de él. Fui el primero que paró, puse las balizas y bajé del auto. Tratamos de auxiliarlo, de sostenerlo, porque él se quería mover”, dijo Raúl en vivo en A la Barbarossa.

“Él decía ‘me duele mucho, me duele mucho’. Nosotros tratamos de que no se moviera por las lesiones que podría tener. De la iglesia de enfrente salió una enfermera y entre todos lo contuvimos. Así y todo, él se movió”, continuó sobre el dramático momento.

Testigo presencial del hecho, Raúl prosiguió: “Él estaba muy dolorido, no podía respirar y cuando se puso de costado, decía: ‘Me duele mucho, no puedo respirar. Me estoy ahogando. Me falta el aire’”.

“Él se puso de costado solo. Ahí empezó a vomitar sangre. Yo le di la mano, él me apretó fuerte. La frase que nos impactó a todos los que estábamos ahí fui: ‘No me quiero morir’”, reveló.

Acto seguido, Raúl contó que Thiago Medina estuvo más de 40 minutos tendido al costado de la carretera, esperando la asistencia médica: “La ambulancia tardó 40 minutos y estuvimos llamando todos los que estábamos ahí. No llegó en el momento preciso. Tardó demasiado”.







