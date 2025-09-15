En las últimas horas, Thiago Medina preocupó a sus seguidores al contar que le extirparon el bazo tras una intervención quirúrgica. Frente a la consulta de muchos, Alberto Cormillot se tomó unos minutos en Cuestión de Peso (eltrece) para explicar qué significa vivir sin este órgano y cuáles son los cuidados que hay que tener a partir de ahora.

El médico especialista en nutrición aclaró que el bazo es un órgano pequeño, ubicado en el abdomen, que cumple funciones importantes en el sistema inmunológico. “El bazo ayuda a filtrar la sangre y a combatir ciertas infecciones”, remarcó Cormillot.

Sin embargo, sostuvo que es posible llevar una vida normal sin bazo, aunque advirtió que hay que prestar atención a algunos detalles. “Las personas que no tienen bazo pueden vivir bien, pero deben cuidarse más de las infecciones”, explicó el doctor en el programa.

LOS CUIDADOS QUE DEBERÁ TENER THIAGO MEDINA TRAS LA EXTIRPACIÓN DE SU BAZO, SEGÚN EL DOCTOR ALBERTO CORMILLOT

Cormillot señaló que, tras la extirpación del bazo, es fundamental seguir un control médico estricto. “Se recomienda que los pacientes reciban vacunas especiales y que consulten rápidamente ante cualquier síntoma de fiebre o malestar”, detalló.

Además, el médico remarcó que quienes no tienen bazo deben evitar exponerse a situaciones de riesgo y mantener una higiene rigurosa. “El bazo es importante, pero si se lo sacan, hay que tomar recaudos y seguir las indicaciones del médico”, concluyó.

La explicación de Cormillot llevó tranquilidad a los televidentes y a los seguidores de Thiago Medina, que ahora saben que, con los cuidados adecuados, es posible adaptarse a esta nueva etapa.

