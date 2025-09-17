La preocupación por la salud de Thiago Medina no para de crecer. El joven, conocido por su paso por Gran Hermano, sigue internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno después de sufrir un brutal accidente en moto el viernes por la noche.

En medio de la angustia, Marcos Ginocchio compartió un mensaje cargado de emoción en sus redes sociales. El salteño, ganador de la edición 2022 del reality, publicó una foto de Thiago junto a sus hijas Laia y Aimé y escribió: “Buen padre, buen hermano, buen amigo”.

Minutos antes de que comenzara la cadena de oración convocada por la familia, Ginocchio pidió: “Muchas fuerzas para Thiaguito. Las oraciones y la fe llegan y ayudan como a veces no imaginamos”.

Marcos Ginocchio se unió a la cadena de oración que pidió la familia de Thiago Medina. Foto: Instagram @marcosginocchio

Thiago Medina, Daniela Celis y Marcos Ginocchio. (Foto: Instagram/thi4go_km)

La familia de Thiago Medina pidió una cadena de oración tras el último parte médico

Foto: Instagram.

La situación de Thiago generó una ola de solidaridad en las redes. Su hermana, Camila Deniz, hizo un llamado: “Hoy 21 horas nos unimos todos con Thiago Agustín Medina”, escribió en una historia de Instagram junto a una foto del joven.

Foto: captura de pantalla de Telefe.

La convocatoria fue clara: “Los invitamos a que todos prendan una velita y pidan por él, para que salga de esta pesadilla que le tocó vivir”. Camila remarcó que Thiago “tiene toda una familia, amigos y sobre todo dos hermosas bebas que lo esperan”.

Para cerrar, pidió que el mensaje se multiplique: “Es lo único que podemos hacer por él desde nuestro lado”.



