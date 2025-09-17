El grave accidente que sufrió Thiago Medina conmovió a todos y mantiene en vilo a sus seres queridos y fanáticos. El exparticipante de Gran Hermano continúa internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, con pronóstico reservado.

En ese contexto, su amiga Julieta Poggio se mostró devastada y compartió un profundo mensaje en sus redes: “Quería hacer esta historia, primero que nada, para agradecer a toda la gente que está del otro lado mandando su apoyo y sus fuerzas en estos momentos que son tan duros”, comenzó diciendo (tal como se pudo ver en un video que compartieron en la cuenta de X @MinutoN_Show).

A corazón abierto, confesó: “La verdad es que a mí me pegó muchísimo, estuve super angustiada estos días y me costaba mucho levantarme y seguir con todos los compromisos laborales que tengo. Mi trabajo, ensayos, la semana que viene estreno mi show, intentando dar lo mejor para toda la gente que pagó su entrada”.

La bailarina admitió que la tristeza la desborda: “La verdad es que me acuesto llorando y me levanto llorando, y cada cosa mínima que pasa en el día me angustia muchísimo porque toda mi energía y mi corazón y mis fuerzas están con mis amigos, con Dani y con Thiago”, expresó conmovida.

Más allá del dolor, Poggio transmitió un mensaje de esperanza “Sé que todo va a estar bien, ya hubo leves mejorías y hay muchísima gente mandando su luz. Eso es lo que Dani pide siempre, cadena de oración para Thiago Agustín Medina”.

Y concluyó con un pedido lleno de fe: “Juro que todo el amor llega y que sus fuerzas están llegando a él y sé que él es fuerte y lo va a hacer por sus hijas. Es lo único que podemos hacer, así que por favor sigamos con la cadena de oración”.

LA CONMOVEDORA SEÑAL QUE RECIBIÓ DANIELA CELIS MIENTRAS THIAGO MEDINA CONTINÚA INTERNADO EN TERAPIA INTENSIVA

Mientras continúa la preocupación por el estado de salud de Thiago Medina, quien permanece en terapia intensiva tras el grave accidente de moto que sufrió en Moreno, Daniela Celis mostró en sus redes sociales una señal cargada de emoción y esperanza.

En una historia de Instagram, la exparticipante de Gran Hermano publicó la imagen de un cartel realizado por sus hijas gemelas, Aimé y Laia, con las manitos pintadas y un mensaje contundente: “¡Vos podés papá! Te amamos mucho”. Junto a ese dulce gesto infantil, se pudo ver un rosario y una vela encendida, símbolo de la cadena de oración que miles de personas sostienen por la recuperación del joven.

“La luz de cada vela que prendo es ENORME, Thiago está recibiendo cada oración y fuerzas que le envían“, escribió Celis, conmovida por el apoyo recibido. Y cerró, muy movilizada: ”Y yo se las agradezco a cada uno. Necesitamos seguir orando, con fe vamos a lograr su evolución”.