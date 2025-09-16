En medio de la angustia y la incertidumbre por la salud de Thiago Medina, que continúa internado en terapia intensiva en el Hospital de Moreno tras el gravísimo accidente en moto que sufrió el viernes pasado, Romina Uhrig rompió el silencio y dio detalles impactantes sobre los últimos mensajes que Daniela Celis le envió a su ex pareja minutos antes del choque.

En un móvil telefónico con A la Barbarossa (Telefe), la exdiputada relató cómo Daniela había expresado su rechazo a la compra de la moto. “Cuando fui a la casa de Dani le dije que tenía que comer, porque no quería comer. Llora y se pregunta por qué”, contó Uhrig, que explicó que a Celis no le gustaba para nada la idea de que Thiago tuviera una moto.

Daniela Celis y Thiago Medina (Foto: Instagram)

“Ella no estaba de acuerdo con la moto. Incluso en los últimos mensajes, Dani le había dicho a Thiago: ‘Acordate lo que le pasó al Noba’. Se lo dijo, me los mostró”, reveló Romina, confirmando la fuerte advertencia de su amiga.

Leé más:

Daniela Celis dio a conocer el especial gesto que tuvo Nacho Castañares tras el accidente de Thiago Medina

ROMINA UHRIG REVELÓ CÓMO FUERON LAS TREMENDAS ADVERTENCIAS QUE DANIELA CELIS LE HIZO A THIAGO MEDINA ANTES DE SU ACCIDENTE

Además, Uhrig explicó que Daniela siempre fue tajante con este tema: “A Dani no le gustan las motos. Ella siempre dijo: ‘Yo no saldría con un chico que tenga moto’. No sé por qué no le gustan, le dan miedo. Yo tengo pánico también”, admitió.

Sobre la personalidad de Medina, Romina aseguró: “Él es todo un hombre, es tan responsable con sus hijas, con su familia, pero a la vez es un niño. Y para él, la moto era algo que quería”.

Daniela Celis y Thiago Medina (Foto: Instagram)

Finalmente, la ex GH relató cómo fueron las horas previas al accidente: “El viernes él estaba cuidando a las nenas con la niñera, Dani se fue a trabajar y él fue a buscar la moto porque lo llamaron para decirle que ya estaba”, contó. “Dijo ‘voy 10 minutos y vuelvo’, pero cuando Dani volvió y no lo vio, supo que algo había pasado”, cerró Romina.

Leé más:

La conmovedora señal que recibió Daniela Celis mientras Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.