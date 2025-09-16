En medio de la angustia por la salud de Thiago Medina, quien continúa internado en terapia intensiva tras el grave accidente de moto que sufrió el viernes pasado, Daniela Celis reveló en Intrusos el gran gesto que tuvo Nacho Castañares con ella y con sus hijas gemelas, Aimé y Laia.

“Yo me siento muy contenida. Estaba en el hospital y cuando salí estaban todos: Nacho, La Tora, Mora, Fede”, contó la exparticipante de Gran Hermano, agradecida por el acompañamiento.

En particular, destacó el rol de Nacho, padrino de una de las bebés: “Él no se va de casa desde el viernes que se enteró del accidente. Está todo el tiempo ayudándome con las nenas, conteniéndolas, bañándolas, dándoles de comer”.

“Le digo: ‘me voy a Luján, quedate un ratito con las nenas así puedo ir a rezar y sentirme un poquito más en paz’. Y él está bancándome un montón. Muchísimas gracias, en serio. Me siento muy contenida”, agregó, con lágrimas en los ojos.

Por su parte, Nacho cerró, muy conmovido: “Por favor, somos familia. Realmente lo que pasó es algo horrible, fue un accidente, y en lo que podamos dar una mano, nosotros lo vamos a hacer”.

Daniela Celis: “Nacho está todo el tiempo ayudándome con las nenas, conteniéndolas, bañándolas, dándoles de comer”.

LA CONMOVEDORA SEÑAL QUE RECIBIÓ DANIELA CELIS MIENTRAS THIAGO MEDINA CONTINÚA INTERNADO EN TERAPIA INTENSIVA

Mientras continúa la preocupación por el estado de salud de Thiago Medina, quien permanece en terapia intensiva tras el grave accidente de moto que sufrió en Moreno, Daniela Celis mostró en sus redes sociales una señal cargada de emoción y esperanza.

En una historia de Instagram, la exparticipante de Gran Hermano publicó la imagen de un cartel realizado por sus hijas gemelas, Aimé y Laia, con las manitos pintadas y un mensaje contundente: “¡Vos podés papá! Te amamos mucho”. Junto a ese dulce gesto infantil, se pudo ver un rosario y una vela encendida, símbolo de la cadena de oración que miles de personas sostienen por la recuperación del joven.

“La luz de cada vela que prendo es ENORME, Thiago está recibiendo cada oración y fuerzas que le envían“, escribió Celis, conmovida por el apoyo recibido. Y cerró, muy movilizada: ”Y yo se las agradezco a cada uno. Necesitamos seguir orando, con fe vamos a lograr su evolución”.