En medio de la incertidumbre por la salud de Thiago Medina, quien continúa internado en terapia intensiva tras un brutal accidente de moto en Moreno, Daniela Celis (con quien tiene a sus hijas Aimé y Laia) habló con el corazón en la mano sobre cómo vive este durísimo presente.

“Es muy escasa la información que nos dan. Lo único que me queda es tener esperanzas y fe. Estoy destrozada por dentro, pero tengo que estar fuerte por las nenas”, confesó la influencer, visiblemente quebrada, en una nota que dio a Intrusos.

Con un nudo en la garganta, Daniela relató cómo fue el último día antes de la tragedia: “Llegué a mi casa y no lo encontré. Lo llamaba y me parecía muy raro porque dejó a las nenas solas con la niñera, algo que nunca hacíamos. Después de media hora me atiende la voz de una mujer y me dijeron lo que nunca quise escuchar: ‘Thiago tuvo un accidente, está en el hospital de Moreno en quirófano’”.

Foto: Captura (América)

El testimonio dejó en claro el estado de shock que atravesó al enterarse de la noticia: “Ahí mi mundo… Estaba en mi casa, pensaba qué hacía porque tenía que dejar a las nenas e ir con Thiago", agregó. Y cerró, muy movilizada: “Mi familia y la suya fueron, me vine volando hasta acá”.

LA FAMOSA QUE ACOMPAÑÓ A DANIELA CELIS AL HOSPITAL PARA VER A THIAGO MEDINA: “ESTO LAS VOLVIÓ A UNIR”

La preocupación por el estado de salud de Thiago Medina mantiene en vilo a su familia, amigos y también a sus excompañeros de Gran Hermano.

En Puro Show contaron cómo fue la llegada de Daniela Celis al hospital para recibir novedades sobre el padre de sus hijas Aimé y Laia, y sorprendió la compañía que eligió para transitar este momento.

“Chicos, acá vienen Daniela y Romina”, informó el cronista Wally al aire, confirmando que Celis llegó junto a Romina Uhrig, con quien compartió la casa más famosa del país y que se acercó a brindarle apoyo en este duro trance.

Visiblemente movilizada, Daniela no pudo ocultar la angustia y quebró en llanto ante las cámaras. Más allá de la incertidumbre y la gravedad del cuadro de Thiago, el gesto de Romina acompañando a Daniela fue muy comentado en el programa.

Foto: Captura (eltrece)

“Ahí te das cuenta quiénes son las personas que están en los momentos difíciles. Puede haber distanciamientos por cuestiones mediáticas, pero hoy están las amigas de verdad. Esto las volvió a unir”, cerraron en el piso.