Santiago del Moro habló del accidente en moto que sufrió Thiago Medina, ex Gran Hermano 2022 que pelea por su vida en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, partido de Moreno, desde el 12 de septiembre.

“Estoy bastante atento. Es simplemente estar, acompañar. Un horror, pobrecito, lo que le pasó. Un accidente horrible”, le dijo el conductor a la notera de LAM tras ser consultado por el tema.

Foro: captura de pantalla de Améria, LAM.

“¿Te comunicaste con Dani (expareja de Thiago y mamá de sus gemelas)?”, le repreguntó la cronista de América.

Sin adentrarse en los detalles, Del Moro contestó: “Sí, sí, con un par. Pero esto queda para otro momento… Es simplemente estar y ponerse a disposición de la familia”.

DANIELA CELIS, PROFUNDAMENTE AFERRADA A LA FE MIENTRAS THIAGO MEDINA LUCHA POR SU VIDA

En medio deldelicado estado de salud de Thiago Medina, suexpareja Daniela Celiscomparte mensajes de esperanza y fe en redes sociales.

“La luz de cada vela que prendo es enorme, Thiago está recibiendo cada oración y toda la fuerza que le envían".

“Y yo se las agradezco a cada uno. Necesitamos seguir orando con fe. Vamos a lograr su evolución”, expresó la ex Gran Hermano en sus historias de Instagram, junto a una imagen con las manitos pintadas de sus hijas, Aimé y Laia, dedicadas a su papá.

Foto: Instagram.

