Este martes en Intrusos aseguraron que Santiago del Moro, el conductor más cotizado de Telefe, había renunciado a trabajo en la emisora y que esto dejaba al casting de Gran Hermano: Generación Dorada se suspendía por tales motivos; rumor al que el conductor respondió casi de inmediato.

Tras los dichos de Paula Varela sobre la aparente salida del conductor de Gran Hermano de la emisora de Martínez, el propio Del Moro eligió sus redes sociales para expresarse sobre esta movida, que le fue negada a Ciudad Magazine por fuentes del canal de las pelotas.

Santiago del Moro Foto: Captura (Telefe)

“Es mentira”, dijo esta fuente a Ciudad, y ante la pregunta sobre si se trata de una movida de América TV para minar la buena performance de Telefe, agregó: “Puede ser. Me dicen desde arriba que es una fake news, que nunca se frenó el casting”.

QUÉ DIJO SANTIAGO DEL MORO SOBRE SU SALIDA DE TELEFE

“A todos los que me preguntan, sigo en mi casa Telefe, y feliz que así sea”, escribió Del Moro en una story de Instagram, y aprovechó la ocasión para recordarles a sus seguidores que tiene una cita impostergable con la conducción en esa emisora antes de Gran Hermano.

“Nos vemos el 29 de septiembre en los Martín Fierro de la televisión y ya estamos preparando todo lo que se viene con Gran Hermano (Generación Dorada)“, agregó Del Moro. “Gracias por estar ahí siempre. Sin ustedes, no hay programas“, cerró el conductor en un posteo que fue compartido por Darío Turovesky, el directivo de Telefe.

El posteo de Santiago del Moro sobre su supuesta renuncia a Telefe (Foto: Instagram @santidelmoro)

Según Paula Varela, la noticia de la renuncia de Del Moro surgió a raíz de que el conductor no realizaba posteos desde inicios de agosto de 2010 y eso le llamó la atención. Además, la panelista adujo que Del Moro no estaría conforme con el presupuesto que se maneja para el ciclo más visto de la emisora, que además estaría siendo vendida de un momento a otro.

