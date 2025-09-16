Thiago Medina sigue internado en el Hospital de Moreno con pronóstico reservado tras el grave accidente en moto que sufrió días atrás. Según informó Romina Uhrig, los médicos evalúan una intervención quirúrgica en las próximas horas para reparar las lesiones que padece en las costillas.

En diálogo con A la Barbarossa, la exdiputada y excompañera de Gran Hermano detalló la complejidad del cuadro clínico del joven influencer. “Tiene ocho costillas rotas, tiene astillitas en todas partes de su cuerpo. Por eso también tiene perforado el pulmón. Le dijeron a Dani que apenas Thiago se mejore, lo quieren operar de las costillas porque todo eso adentro del cuerpo es peligroso, es como tener pedacitos de vidrio”, explicó.

Romina Uhrig y Thiago Medina (Fotos: Instagram)

A pesar de la gravedad, Uhrig transmitió un mensaje de esperanza. “Él es recontra fuerte. La verdad que después de ver el choque que tuvo es súper fuerte. Lo bueno es como dicen los médicos que no empeoró para nada, pero sí le están bajando la dosis. Eso es buenísimo”, agregó.

Leé más:

Daniela Celis visitó a Thiago Medina en terapia intensiva: “Le dije que las nenas estaban bien”

ROMINA UHRIG CONTÓ QUE THIAGO MEDINA PODRÍA SER OPERADO EN LAS PRÓXIMAS HORAS: LOS MOTIVOS

La exdiputada también remarcó un detalle que pudo haber sido vital: “Menos mal que tenía puesto el casco, la parte frontal estaba toda rota”. Sin embargo, reconoció que todavía no fue a visitarlo porque “no quiere verlo en ese estado”.

En la entrevista, Romina recordó cómo se enteró del accidente. “Me llaman del hospital porque no se podían contactar con la familia y, como ellos tenían mi contacto porque yo trabajé ahí en Moreno, se comunican conmigo y justo me entero lo que le había pasado a Thiago”.

Romina es una de las grandes amigas de Thiago desde su paso por Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

Conmovida, evocó el último mensaje que recibió de él. “Thiaguito me puso: ‘Ro, pasala lindo con las nenas, disfrutalo’. Y yo no le respondí porque estaba manejando. Me quedó esa sensación fea, pero sé que él es muy fuerte”, cerró esperanzada.

Leé más:

Daniela Celis, a flor de piel al recordar el último día con Thiago Medina antes del accidente

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.