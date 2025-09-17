Daniela Celis publicó un comunicado en las historias de su cuenta de Instagram en el que contó cómo está Thiago Medina tras el accidente de tránsito que sufrió el pasado viernes 12 de septiembre en la zona de Francisco Álvarez.

La ex Gran Hermano llevó calma a sus seguidores y agradeció el apoyo recibido en este momento difícil: “Recién salimos del hospital, queremos compartir con ustedes el estado de Thiago”.

“Como ya es de público conocimiento las últimas 24hs presentó nuevos registros febriles, se realizará una fibrobroncoscopia. Esperamos resultados. Si su evolución es favorable Thiago podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días”, escribió esperanzada.

Daniela Celis publicó un comunicado sobre la salud de Thiago Medina (Foto: captura de Instagram/@danielacelis01).

Luego, la influencer detalló: “Se realizará en conjunto con el equipo de cirugía torácica de la Provincia de Bs As, proveniente del Hospital Bicentenario Esteban Echeverría. Mantenemos el pedido de cadena de oración más que nunca”.

QUÉ SE SABE DEL HOMBRE QUE CHOCÓ A THIAGO MEDINA

Raúl, el hombre que asistió a Thiago Medina tras accidentarse con su moto en Moreno, contó en A la Barbarossa que dialogó con José Fernando Córdoba, el conductor del Chevrolet Corsa que chocó al ex Gran Hermano: “Yo estuve hablando con él, dice que lo citaron, que le tomaron declaración, pero acá no vino nunca la policía a levantar huellas”.

Thiago Medina en su moto | El auto que chocó al ex Gran Hermano (Fotos: redes sociales).

“Lo conocí en la carnicería, le pregunté lo que pasó y coincide con los relatos. Él reconoce que hizo la maniobra (mal) y dice que puso todas las luces. Él está shockeado, está muy ansioso, nervioso, se siente culpable, dice ‘no puedo dormir desde que sucedió el hecho’”, aseguró el testigo del siniestro vial.

