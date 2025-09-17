Brisa, la hermana melliza de Thiago Medina se descompuso al ver a su hermano en terapia intensiva tras el fuerte accidente de tránsito que tuvo el viernes 12 de septiembre en Moreno, provincia de Buenos Aires.

Así lo informó este miércoles Matías Vázquez en Puro Show: “Gisela es una de las hermanas de Thiago y confirmó ahora que Brisa, la melliza, se descompuso recién al ver a su hermano”.

Thiago Medina y su hermana melliza, Brisa (Foto: redes sociales).

“Está embarazada, parece que la impactó la situación de cómo vio a Thiago, que lleva cinco días en terapia intensiva y todavía sigue inconsciente”, contó el conductor sobre la angustiante situación de salud del ex Gran Hermano.

EL ESTADO DE SALUD DE THIAGO MEDINA

La familia de Thiago Medina atraviesa horas de muchísima preocupación tras el accidente de tránsito. El joven de 22 años continúa internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

Según detalló Matías Vázquez en el programa de eltrece, la última información que se conoció de la salud del influencer es que tuvo fiebre: “La fiebre generó complicaciones, le habían sacado la medicación el lunes, ahora sigue estable, piden dadores de sangre”.

