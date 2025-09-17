El cuerpo de Thiago Medina (22) sufre las consecuencias del feroz choque en moto, que no solo le costó nueve costillas afectadas sino también la extirpación del bazo, y Adrián Pallares fue honesto al advertir los riesgos de salud.

“Tiene que mejorar. Si mejora sería recién operado en colaboración de dos hospitales”, comentó el conductor de Intrusos.

Con lo cual, Pallares resaltó: “Obvio, no hay posibilidad de traslado porque el cuerpo no lo resistiría”.

En Intrusos contaron cómo evoluciona la salud del ex Gran Hermano 2022.

Es que en el parte médico del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno se especificaba que la intervención “se realizaría con el equipo de cirugía de tórax de este hospital, en conjunto con profesionales provenientes del hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, a través de la red de cirugía de la provincia de Buenos Aires”.

La preocupación por la salud de Thiago Medina

Dado el tenor de sus palabras ratificó: “Hay que decirlo. También un poco de fiebre en ese cuerpo, con lo cual también es complicado”.

“Son horas difíciles. Hay que seguir rezando y pidiendo por la salud de Thiago”, concluyó Adrián Pallares.