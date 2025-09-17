El hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno dejó de emitir partes médicos sobre Thiago Medina, quien sufrió un accidente de tránsito el pasado viernes 12 de septiembre en la zona de Francisco Álvarez, cuando un auto intentó girar a la izquierda en la ruta por la que circulaba y hay incertidumbre sobre su evolución.

La salud de Thiago Medina, el ex participante de Gran Hermano, volvió a estar en el centro de la escena después de que el hospital donde permanece internado anunciara que no emitirá más partes médicos oficiales sobre su estado.

Foto: Captura de Instagram Stories (@brii_mediina23) Por: Fabiana Lopez

La decisión sorprendió a los seguidores del joven y generó una ola de especulaciones en redes sociales. Según informaron desde el centro de salud, la medida responde a un pedido expreso de la familia de Thiago, que solicitó respetar la privacidad en este momento delicado.

EL PEDIDO DE LA FAMILIA DE THIAGO MEDINA SOBRE SU ESTADO DE SALUD AL HOSPITAL

El miércoles, autoridades del hospital confirmaron que no habrá nuevos comunicados sobre la evolución de Thiago Medina. “La familia pidió que no se difunda más información sobre su salud”, explicaron desde la institución, y remarcaron que el objetivo es proteger la intimidad del paciente y de sus seres queridos.

Hasta el momento, el último parte médico oficial había detallado que el ex de Daniela Celis seguía bajo observación, que su cuadro era estable a pesar de la fiebre que presentó, aunque no trascendieron mayores precisiones sobre los tratamientos que está recibiendo.

