En Intrusos analizaron sin filtros el comportamiento masculino, luego de que Rodrigo Lussich asegurara que los hombres son más “pajín” que las mujeres, en el marco del presunto romance clandestino entre Leandro Paredes y Evangelina Anderson.

En ese contexto, Adrián Pallares defendió que Gustavo Conti le comentara una publicación a la China Suárez con un halago, mientras que Paula Varela desaprobó esa actitud.

Entonces, el conductor terminó lanzándole un oscuro vaticinio sobre su matrimonio con Leonardo Neifert, padre de sus dos hijos, Benicio y Amanda.

Foto: captura de pantalla de América, Intrusos.

EL NEGATIVO AUGURIO DE PALLARES A PAULA VARELA SOBRE SU MATRIMONIO

Lussich: -El hombre es pajín. De ahí a que vaya a hacer algo, es otra cosa.

Pallares: -Yo banco mucho a Gustavo Conti cuando puso “perfecta” a la China Suárez. La vio y dijo: “qué perfecta es”.

Lussich: -No se iba a acostar con ella.

Paula Varela: -Bueno, a mí me parece que eso está mal. No está bien.

Karina Iavícoli: —¿Por qué? Si no va a salir con la China.

Pallares: -Paula, la vida te va a dar un disgusto de aquellos.

Lussich: -No le digas así, Adri. Tranquilícese.

Pallares: -Un día se te va a caer la biblioteca encima.

Paula Varela: -No, no me decretes cosas negativas.

Iavícoli: -Sos negadora.

Paula Varela: -No, lo que digo es que cuando estás en pareja tenés que tener una cierta ubicación.

Pallares: -En esta época de redes, es lo mismo que pase una chica y decirle un piropo. Antes se podía decir, ahora no se puede decir.

Lussich: -Ahora se manda un fueguito.

Marcela Tauro: -Que el marido se banque que Paula también le ponga un fueguito a alguien.

Paula Varela: -Jamás le puse un fuego a nadie.

Pallares: -Pero miraste todo.

Paula Varela: -¡Todo! A Miguel Ángel Silvestre le pondría una fogata. Y hay otro que me encanta. Pero mi marido sabe.

Iavícoli: -Paula, estás muy antigua, perdoname que te lo diga.

Paula Varela: -Sí, yo soy muy conservadora.

Iavícoli: -Tu marido no tiene por qué saber que te gusta Miguel Ángel Silvestre.

Paula Varela: -Yo le cuento todo.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.