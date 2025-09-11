La vida personal de Evangelina Anderson vuelve a quedar en el centro de la escena mediática. Después de ser señalada como la supuesta amante de Leandro Paredes, apareció un video que reavivó la polémica y despertó nuevas teorías en los programas de espectáculos.

La semana pasada, Yanina Latorre aseguró en LAM que la modelo estaría manteniendo un romance con un hombre casado y con hijos. Si bien aclaró que no daría el nombre para “cuidar a la familia”, en Primicias Ya, Juan Pablo Godino reveló que se trataba del futbolista Leandro Paredes.

Ninguno de los dos protagonistas salió a confirmar esa versión, y su esposa, Camila Galante, mostró un fuerte apoyo público hacia su pareja en un posteo que este hizo en sus redes sociales tras el partido de la Selección Argentina y Ecuador.

Este fue el gesto de Camila Galante en el posteo de Leo Paredes (Foto: Instagram @leoparedes20)

CUÁL ES LA SUPUESTA ESTRATEGIA DE EVANGELINA ANDERSON PARA EVITAR LOS RUMORES DE ROMANCE CON LEANDRO PAREDES

Ahora, en medio de estas especulaciones, se viralizó un video de Evangelina Anderson junto a otro hombre, lo que generó sorpresa. “En el medio de rumores de infidelidad donde la tienen vinculada con Paredes, apareció un video de Evangelina en un shopping con un jugador que no es él”, reveló Pepe Ochoa en LAM.

El panelista incluso deslizó que podría tratarse de una estrategia para desviar el foco mediático. “No la encuentra nadie en ningún lado, siempre está escondida, justo va a un shopping y se muestra jocosamente amorosa con esta persona. ¿No querrá desviar la atención?”, lanzó en vivo.

Las imágenes muestran a Anderson con un futbolista en un centro comercial durante varias horas. “Estuvo en ese shopping con él entre 3 o 4 horas, se paseaba por todos lados de la mano, se fueron juntos en una camioneta. Existieron caricias y mimos”, aseguró Ochoa. Según Juli Argenta, ese hombre sería el jugador Juanjo Purata.

Fotos: Instagram

Pepe Ochoa recordó que Evangelina habría tenido contacto con Purata en el pasado, tras su primera separación de Martín Demichelis. El futbolista de Tigres, de 27 años y soltero, vuelve a quedar en la mira a partir de este video que salió a la luz y que ya generó un fuerte debate en los medios.

