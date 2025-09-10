El rumor que estalló en el mundo del espectáculo sacudió también al fútbol. Todo comenzó cuando Yanina Latorre lanzó una bomba en SQP al asegurar que Evangelina Anderson estaría en una relación con un hombre casado y con hijos. Poco después, el sitio PrimiciasYa fue más allá mencionó a Leandro Paredes, futbolista de la Selección Argentina.

La situación se volvió todavía más resonante porque Paredes y su esposa, Camila Galante, fueron padres por tercera vez hace apenas cinco meses. En ese marco, todas las miradas se dirigieron a la reacción de Galante, quien quedó involuntariamente en el centro de la escena.

Leo Paredes y Camila Galante (Foto: Instagram @ccamilagalantee)

Según la versión de Latorre, Anderson mantiene un vínculo desde hace meses con un hombre con familia, aunque evitó dar su nombre. “Yo sé todo: dónde se conocieron, dónde se encontraban”, aseguró la panelista, quien incluso sostuvo que posee grabaciones como prueba de su investigación.

CUÁL FUE LA REACCIÓN DE LA ESPOSA DE LEO PAREDES ANTE LOS RUMORES DEL FUTBOLISTA CON EVANGELINA ANDERSON

El escándalo no tardó en generar debate en los medios, especialmente porque Anderson venía de mantener un bajo perfil tras su separación de Martín Demichelis, priorizando el bienestar de sus hijos y evitando la exposición mediática. Sin embargo, las nuevas versiones rompieron ese silencio.

El sitio PrimiciasYa, que ganó el Martín Fierro a mejor portal de espectáculos, puso el foco en Paredes, lo que volvió inevitable mirar hacia Camila Galante. La esposa del futbolista eligió responder con contundencia: reaccionó a un posteo que Paredes compartió en su cuenta de Instagram tras el partido de la Selección Argentina contra Ecuador, mostrando unión familiar frente a los rumores.

Este fue el gesto de Camila Galante en el posteo de Leo Paredes (Foto: Instagram @leoparedes20)

Con su gesto, Galante dio por cerrado el tema sin declaraciones públicas, pero dejando en claro dónde está su apoyo. Mientras tanto, la polémica sigue creciendo y Evangelina Anderson prefiere el silencio frente a una versión que promete seguir sumando capítulos.

