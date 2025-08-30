El último viernes por la noche, Leandro Paredes, figura de la Selección argentina y actual mediocampista de Boca Juniors, se robó todas las miradas en la avenida Corrientes.

El futbolista, fan declarado de Martín Bossi, se hizo presente en el Teatro El Nacional para disfrutar de La cena de los Tontos, el éxito teatral que Bossi protagoniza junto a Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández.

Leandro Paredes y Martín Bossi en el teatro (Foto: captura de video de prensa).

Como no podía ser de otra manera, Paredes también se levantó de su butaca para aplaudir a los artistas. Pero la sorpresa llegó cuando, al finalizar la función, Martín agradeció la presencia del futbolista en la sala. En ese instante, la platea estalló en una ovación para el mediocampista, que se mostró emocionado y agradecido por el reconocimiento.

EL DETRÁS DE ESCENA DEL ENCUENTRO DE MARTÍN BOSSI Y LEANDRO PAREDES EN EL TEATRO

Después de la función, Leandro Paredes fue a los camarines para saludar a Martín Bossi, donde compartieron un momento distendido, grabaron un divertido video y se sacaron una foto con la camiseta que le firmó al artista.

Leandro Paredes y Martín Bossi (Foto: Prensa).

La visita de una de las figuras más queridas del fútbol argentino al teatro no pasó desapercibida y dejó en claro el cariño del público por el deportista, que desde el 13 de junio de 2017 es parte fundamental de la Selección nacional.

