En medio de un nuevo escándalo mediático, Evangelina Anderson salió a responder los rumores que la vinculan sentimentalmente con un famoso futbolista casado. Todo comenzó cuando Yanina Latorre aseguró en SQP que la modelo estaría viviendo un romance oculto, lo que rápidamente generó repercusión en los portales y redes sociales.

En una comunicación exclusiva con PrimiciasYa, Evangelina se refirió por primera vez a las versiones que circularon en los últimos días. La modelo fue contundente al aclarar que nada de lo que se dijo es cierto y que actualmente se encuentra enfocada en su familia.

“¡Dios mío, qué mal está la gente! ¡Justo yo! Estoy con mi familia de vacaciones, estoy sola y es mentira lo que se dice. No sé bien qué dijo, pero estoy soltera”, afirmó la actriz, desmintiendo categóricamente la información.

Las declaraciones de Evangelina surgen luego de que Yanina Latorre comentara en SQP: “Yo quería averiguar un dato. Estoy atrás de la hoja de ruta de su vida sexual. Tiene algo groso. No me animo a contarlo. Le pregunté a Ángel para que me ayude a chequear y me dijo ‘no me habla’. No hay prolijidad en esa nueva relación porque el otro estaría en pareja”.

La panelista incluso dio más detalles: “Él habla demasiado. Ella es más recatada. A los dos famosos los presentó un amigo en común y se encontraban en su departamento. El romance estaría medio frenadito. Ella está soltera. Él no”.

¿Quién sería el famoso en cuestión? Según afirma el sitio Primicias Ya, se trataría del futbolista de la Selección Argentina y Boca Juniors Leandro Paredes, quien en marzo de este año fue padre por tercera vez con su esposa, Camila Galante.

