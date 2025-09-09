L-Gante volvió a estar en el centro de la escena mediática tras una serie de likes que le dedicó a Evangelina Anderson en redes sociales, prima de Wanda Nara, con quien tuvo un romance.

Fiel a su estilo, el cantante no esquivó las preguntas que le hicieron en Puro Show y otro medios y se hizo cargo de sus intenciones.

“Uno cuando da like es porque algo le gusta” reconoció en diálogo con Puro Show y otros medios.

L-Gante habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

El artista fue consultado directamente sobre qué le parece Evangelina y no dudó en elogiarla: “Una bella mujer”.

Sin embargo, aseguró que no sabía que la modelo es prima de Wanda Nara: “No lo sabía”, admitió, entre risas.

L-GANTE ACLARÓ LOS RUMORES SOBRE LA PROPUESTA DE CASAMIENTO A WANDA NARA

En medio de la charla con la prensa, a L-Gante le preguntaron si alguna vez le propuso casamiento a Wanda Nara, tal como ella lo contó en su entrevista en Ferné con Grego: “Se habló, pero no hubo ninguna propuesta de nada, solo una, pero fue de una forma que no logró convencer”.

Elián Valenzuela también aclaró cómo está su vínculo con Tamara Báez: “En comunicación, lo de la cuota alimentaria lo arreglamos y ahora seguramente ya se hace el primer efecto de pago de este mes”.

