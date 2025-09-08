Durante una charla íntima, Wanda Nara abrió su corazón y volvió a referirse a uno de los momentos más mediáticos de su vida: la separación de Mauro Icardi. La empresaria y conductora aseguró que fue revisando el teléfono del futbolista cuando confirmó que había sido víctima de una infidelidad.

Consultada sobre si alguna vez revisó los celulares de sus parejas, Wanda no dudó: “Sí, a las tres. Maxi López, Icardi y L-Gante. Hubo engaños de todo tipo”. La respuesta sorprendió a Grego Rossello, conductor del ciclo, que indagó sobre cómo se había enterado del engaño de Icardi.

Crédito: X/telefe

La mediática relató: “Estaba en un momento que yo lo vi raro y empecé a estar más rara yo también. Dije, listo, voy al gimnasio todo el día, estaba empoderadísima, flaca, toda marcada”.

Qué dijo Wanda Nara sobre los celos de Icardi

Ese cambio de actitud, confesó Wanda, generó inseguridades en el futbolista. “Un día me dijo: ‘Andás en algo vos, estás rara, quiero tu contraseña’”, recordó.

Ante esa situación, la empresaria tomó una decisión particular: le pidió a su amigo inseparable, Kenny Palacios, que revisara primero su teléfono.

“Kennys, metete vos antes, borrá todo, porque a mí me escribían mucho. Soy simpática, capaz no seguía la corriente, pero seguro ponía algún like”, explicó entre risas.

Así fue el debut de “Ferné con Grego” con Wanda Nara

“Ferné con Grego”. Grego Roselló y Wanda Nara. Foto: Telefe

El domingo 7, el debut de “Ferné con Grego” en Streams Telefe tuvo a Wanda como invitada. El programa de Grego Rosselló alcancó picos de más de 41.700 usuarios simultáneos en vivo por YouTube en los canales de Telefe y Grego. Además, en menos de 24 h el contenido ya alcanzó más de 450.000 video views.

El impacto de “Ferné con Grego” se extendió más allá de la transmisión, con los clips y recortes del programa acumulando más de 27 millones de reproducciones en las redes sociales.

