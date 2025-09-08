Mauro Icardi sorprendió con un gesto que muchos interpretaron como un cierre definitivo de etapa. En una foto publicada en redes por la China Suárez, el futbolista apareció con una franja negra cubriendo los tatuajes que tenía dedicados a Wanda Nara: su nombre, su imagen y las iniciales de la empresaria.

La postal, tomada en una terraza de Estambul con vistas al Bósforo, se viralizó rápidamente. En ella, se ve a la actriz y el delantero posando con looks elegantes en tonos oscuros, reforzando la idea de complicidad.

Mauro Icardi y China Suárez (Foto: Instagram)

La China aparece sonriente y relajada, mientras Icardi la sostiene de la cintura con el brazo izquierdo, justo el que fue protagonista de la polémica. Muchos usuarios interpretaron en las redes sociales que el futbolista cerró así el capítulo de su relación con su mediática ex esposa y madre de sus hijas.

Leé más:

Aseguran que la China Suárez y Mauro Icardi están organizando una fiesta en Argentina: el contundente motivo

QUÉ SIGNIFICA QUE MAURO ICARDI SE HAYA BORRADO EL TATUAJE DE WANDA NARA

La elección de hacerlo público junto a la China Suárez potenció aún más las repercusiones. No es la primera vez que Icardi borra a Wanda de su piel, aunque en esta ocasión lo hizo de manera literal.

Días atrás, durante una producción fotográfica para la UEFA Champions League, ya había llamado la atención al publicar imágenes en las que, mediante Photoshop, ocultó el tatuaje en su brazo.

Mauro Icardi (Foto: Instagram) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

En aquellas fotos, el delantero del Galatasaray posó con la camiseta de su club y la cinta de capitán, pero lo que más se comentó fue la ausencia del nombre de Wanda en su antebrazo. Sus seguidores notaron de inmediato la edición, interpretada como una provocación.

Leé más:

Por cuántos millones de euros fue la primera división de bienes de Wanda Nara y Mauro Icardi

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.